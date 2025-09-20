„Město o tento prostor stálo od revoluce, ale žádné radnici se nepodařilo najít s vlastníkem řešení. To se povedlo až nyní s novým majitelem,“ kvitoval místostarosta Znojma Jakub Malačka (37, Naše Znojmo).
Na pozemku o rozloze 3836 m2 vznikne asi 100 parkovacích míst. „Pokud půjde vše dobře, ke zprovoznění dojde ještě letos,“ řekla mluvčí radnice Petra Šuláková s tím, že o areál bude pečovat společnost FCC Znojmo, která se ve městě stará i o ostatní parkoviště.
„Co se týče režimu parkování, měl by být obdobný jak u parkoviště na náměstí Svobody. Cena parkovného zatím není přesně stanovena, předpokládáme, že bude 30 korun za den,“ dodal starosta města Jiří Kacetl. (49, Pro Znojmo).
VIDEO: Znojmo nové parkoviště zoufale potřebuje, nejvíce asi v době vinobraní, na které přijíždí desetitisíce návštěvníků.
