Vinobraní, které je největší svým rozsahem v ČR se koná po dvou letech. Loni ho totiž pořadatelé kvůli riziku povodní zrušili. O to větší sklízí letos zájem návštěvníků. Jen v sobotu jich ve městě bylo přes 50 tisíc. 

Veletoč ve Znojemském vinobraní: Z královny je režisérka! Nová se hledá

Šárka Charvátová opouští roli Elišky Přemyslovny v historickém průvodu při Znojemském vinobraní. Na svých bedrech bude mít nově režii populární akce.
Znojmo připravilo v sobotu celkem 13 scén, na kterých se představili kejklíři, šermíři a umělci různých žánrů. Mezi kostelem sv. Mikuláše a rotundou sv. Kateřiny balancovali na laně provazochodci.

Video
Video se připravuje ...

Do Znojma se po dvou letech vrátilo vinobraní, hlavním magnetem byl historický průvod. Hynek Zdeněk

Hlavním motivem zůstal příjezd Jana Lucemburského na koni, který do města zavítal při své cestě z Vratislavy. Doprovázela ho i jeho choť Eliška Přemyslovna. V historickém průvodu ho tentokrát provázelo 500 členů doprovodu. Na konci průvodu jel ve svém voze i bůh vína Bacchus.

Fotogalerie
18 fotografií
Burčák Znojmem doslova tekl, nejčastěji se prodával 2 dc za 30 Kč a litr za 100 Kč.
Burčák Znojmem doslova tekl, nejčastěji se prodával 2 dc za 30 Kč a litr za 100 Kč.
Autor: Hynek Zdeněk