Vinobraní, které je největší svým rozsahem v ČR se koná po dvou letech. Loni ho totiž pořadatelé kvůli riziku povodní zrušili. O to větší sklízí letos zájem návštěvníků. Jen v sobotu jich ve městě bylo přes 50 tisíc.
Do Znojma se po dvou letech vrátilo vinobraní, hlavním magnetem byl historický průvod. Hynek Zdeněk
Hlavním motivem zůstal příjezd Jana Lucemburského na koni, který do města zavítal při své cestě z Vratislavy. Doprovázela ho i jeho choť Eliška Přemyslovna. V historickém průvodu ho tentokrát provázelo 500 členů doprovodu. Na konci průvodu jel ve svém voze i bůh vína Bacchus.