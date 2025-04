Zpět

Nový povrch na 5,5 kilometru závodní dráhy dostane do poloviny května Masarykův okruh v Brně. Jeho výměna a další úpravy za více než 150 milionů korun jsou podmínkou pro to, aby se letos v létě, po pětileté pauze, do Brna vrátily závody MotoGP.