Vlaky jsou součástí jihomoravské krajské linky S91 z Hodonína přes Veselí nad Moravou do Javorníku nad Veličkou a slovenské Myjavy. „Důvodem výluky je to, že dopravce Arriva musí nainstalovat do svých vozidel zařízení, které umožní jezdit jejím vlakům pod zabezpečovacím systémem ETCS,“ řekl mluvčí organizátora krajské dopravy Kordis JMK Květoslav Havlík.

Výlukový jízdní řád zatím není k dispozici. Kordis čeká na data od Správy železnic. V úterý, den před zahájením výluky, by měl být jízdní řád dostupný na webu IDS JMK. V principu má spojení fungovat tak, že lidé budou mezi Hodonínem a Rohatcem jezdit osobními vlaky, které spojují Přerov a Břeclav a výjimečně v Rohatci zastaví také rychlíky linky Olomouc - Břeclav - Brno.

Na tyto spoje budou navázané vlaky z Rohatce do Veselí nad Moravou, ale budou vedené v odlišných časech, než byli lidé zvyklí. V Rohatci tedy bude nutné přestupovat. Budou ale také jezdit vlaky v současných časech v úseku Strážnice - Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou - Myjava. Důvodem zachování spojů v tomto úseku jsou přestupní vazby ve Veselí nad Moravou.

