Beran

Venuše je v opozici s vaším znamením, tudíž nedáte šanci ctiteli, který je do vás zamilovaný. Až doposud to vypadalo, že vrkáte jako dvě hrdličky, ale nějak vás to přešlo. Ani Mars vám nepřeje a potřebujete více relaxovat. Díky tomu budete opět vitální.