Ani svaly Arnolda Schwarzeneggera by v neděli nepomohly jihomoravským záchranářům v Rosicích. Potřebovali rychle odvézt do nemocnice ženu středního věku. Pacientka byla ale natolik obézní, že by ji sami neunesli a i s pomocí hasičů by bylo její snášení po schodech životu nebezpečným rizikem. Pomohl až přivolaný automobilový žebřík z Brna.