Padáka má 250 lidí, 200 z nich v Bzenci, kde mimo jiné posledních 20 let vyrábějí „národní stříbro“, Znojemské okurky. Tradice tamní konzervárny je však stará 449 let. „Nevím, kam se po 30 letech vrtnu, práce tu není,“ řekl jeden ze zaměstnanců, který ve firmě pracuje i se ženou.

Znojemské okurky, Moravanka nebo Kunovjanka se budou vyrábět kompletně v cizině. „Dodávky do obchodů budou pocházet ze střední nebo západní Evropy,“ řekl mluvčí Orkly Martin Frýdl.

Dostali milionové dotace

Bzenecká konzervárna, která vznikla ve 40. letech minulého století, přitom v posledních letech obdržela mnohamilionové dotace z veřejných rozpočtů. Ročně tento závod, který je největší svého druhu v Česku, vyráběl zhruba 30 000 tun sterilované zeleniny.

Podle zjištění Blesk.cz podniku předloni vyplatil Státní zemědělský intervenční fond 38 026 196 korun na „podporu vývoje a výroby nových produktů, postupů a technologií při zpracování sterilovaných výrobků ze zeleniny.“

Dotaci tvořilo 19,2 mil. Kč z českého rozpočtu a 18,8 mil. Kč ze zdrojů Evropské unie. „Peníze byly vyplaceny,“ potvrdila mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Luďka Raimondová.

Peníze prý vrátí

Orkla tvrdí, že poměrnou část dotací vrátí. Co bude dál se samotnou fabrikou, je však ve hvězdách.

„Ať už bude budoucí vývoj jakýkoliv, ujišťujeme, že společnost Orkla se bude plně řídit dotačními pravidly, a pokud by to z nich vyplynulo, odpovídající část finančních prostředků vrátí do rozpočtu českého státu i Evropské unie,“ řekl na dotaz Blesk.cz mluvčí Orkly Martin Frýdl.

VIDEO: Roquefort vs. eidam. Z historie našeho nejlevnějšího sýra.