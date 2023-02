Ryby

Pokud se chcete vyhnout pozdějším profesním komplikacím, zaberte! První dekáda února bude velmi úspěšná a bylo by pošetilé nepustit se do tvrdé dřiny. Aktuálně vám to skvěle myslí, jste kreativní a fyzicky zdatné. Později to budete mít o dost složitější.