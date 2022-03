Lev

Není radno si zahrávat s tím, co vám přikazuje šéf. I když nad vámi bdí Merkur, mohli byste se nepřijatelně ozvat. Nesuďte ostatní a raději se zaměřte na svoji odvedou práci. Jakmile se dostanete do správného tempa, dobrá nálada vás do večera nepustí.