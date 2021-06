Už 20 let se čeká na výstavbu nového vstupu do brněnské zoo při ulici Ondrova v Kníničkách. Výstavba je komplikovaná, a proto se město rozhodlo v Bystrci upravit vstup starý. Novinkou budou automaty na vstupenky i toaleta.

Před vstupem do brněnské zoo se o víkendech a v létě tvoří dlouhé fronty, to se ale díky modernizaci prostoru vchodu změní. „Budou zde automaty na vstupenky, které zrychlí průchod lidí. Nyní si lidé mohou kupovat elektronickou vstupenku, ale ti, co si ji nekoupí, musí stát u pokladen. Především v letních měsících se tvoří fronty. Nyní se čekací doba se zkrátí,“ vysvětluje mluvčí Monika Brindzáková.

Chodník a turnikety

Nájezd na parkoviště u současného vchodu v Bystrci zůstane zachován z ulice U Zoologické zahrady, ale bude opatřen závorou a čtečkou. „Modernizací vstupu vznikne nový přístupový chodník k pokladnám s nainstalovanými rotačními turnikety a nové shromaždiště návštěvníků, které bude přehledné a hlavně bezpečné,“ říká první náměstek primátorky Petr Hladík.

délka: 00:16.32 Video Konec dlouhého čekání u pokladen: Brněnská zoologická zahrada modernizuje starý vstup. Markéta Malá

Problém s parkováním ale vyřeší až stavba nového vstupu do zoo. „Parkování je achillovou patou brněnské zoologické zahrady. Modernizace starého vstupu jej nevyřeší. Mělo by zde být jen 25 parkovacích míst a otočka pro autobusy. Na nový vstup čekáme již dvacet let. Byl mnohokrát připomínkovaný, projekt se v čase měnil několikrát. Je to běh na dlouhou trať,“ tvrdí Brindzáková.

Úschovna a toalety

Kromě automatu na vstupenky, turniketů nebo chodníku vznikne v rámci modernizace také úschovna kol a toalety, které ve starém vstupu chybí.

„Nyní máme z magistrátu zelenou, je schválen investiční záměr. Příští rok budeme mít projekt, následně se vybere dodavatel. Předpokládáme, že do dvou až tří let by vstup mohl být modernizován,“ říká mluvčí.