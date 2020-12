Po třech letech opouští hodonínskou zoo poslední ze čtyř mláďat tygra ussurijského, jediná samice z červnového vrhu 2017, Valentina. Těšit se z ní budou brzy návštěvníci v Zoo Marwell ve Velké Británii. Původně přitom měla jet jen do Plzně.

Tygřice se za přísných bezpečnostních opatření vydala na cestu ve středu ráno. Čeká ji ještě delší cesta, než její bratry Athose, Porthose a Aramise. Ti loni v prosinci putovali do belgické zoo Pairi Daiza.



Další koťata už nebudou

„Čeká ji 1 700 kilometrů dlouhá cesta. Původně přitom měla jet jen do západních Čech. O změně rozhodl koordinátor chovu kočkovitých šelem. Tygřici z Hodonína poslal do Británie, jinou tygřici z Británie posílá do Plzně,“ vysvětlila zooložka Lenka Štursová.

V hodonínské zoo zůstávají rodiče čtyřčat, ovšem zatím osamoceně. Třináctiletá samice Raja se k desetiletému Igorovi může vrátit až po jeho sterilizaci. „Měli spolu již šest mláďat a koordinátor chovu již nepovolil další rozmnožování tohoto páru,“ vysvětlila Štursová.

Fotogalerie 13 fotografií Tříletá tygřice se ve středu 9. prosince 2020 vydala ze zoo Hodonín na dlouhou cestu do Velké Británie. Autor: Josef Petrica

délka: 00:27.90 Video V Zoo Hodonín se narodili čtyřčata Jihoafrických lvů Zoo Hodonín

V zoo Hodonín se daří úspěšně odchovávat kočkovité šelmy. Letos v září se jim narodila například čtyřčata Jihoafrických lvů.