Již několik let jasně dominuje turistickým cílům na jižní Moravě. Letos přitom v Aqualandu Moravia čekali ještě větší nápor návštěvníků. Otevřeli totiž tobogán, na němž se jezdí i do vrchu a nikde jinde v Evropě obdobný nenajdete. Jenže, kvůli koronaviru je situace odlišná. Akvapark počítá obrovské ztráty a otevře až na konci roku.

„Na jaře jsme přerušili provoz od 13. března do 25. května, a na podzim od 9. října. V obou případech se jedná o ztráty v řádu desítek milionů korun. Přesný výsledek ještě nevíme, ale suma se může blížit ke stomilionové ztrátě. Na náhradu tržeb přitom schází jakýkoliv dotační titul,“ upozornil ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký.



Dlouhá příprava

Zavřeno je v Aqualandu i nyní, přestože to vláda s omezením povolila. „Vláda o podmínkách znovuotevření od 3. prosince informovala až 30. listopadu a my potřebujeme na přípravu minimálně dva týdny. Bazény je potřeba znovunapustit, vodu podrobit přísné kontrole a vyhřát ji na požadovanou teplotu,“ vysvětlil Pavlacký.



Aqualand přitom odmítl jít stejnou cestou jak některé jiné aquaparky, které riskovaly a připravovaly provoz již na 3. prosince. Zároveň si v Pasohlávkách řekli, že nebudou rušit svým zaměstnancům pohodu Vánoc a rozhodli se, že otevřou až 27. prosince. „Můžeme vpustit zhruba 650 lidí do aquaparku a do wellness asi 140 návštěvníků,“ upřesnil ředitel aquaparku.



VIDEO: Horská dráha v akvaparku Pasohlávky. délka: 00:51.50 Video Horská dráha v akvaparku Pasohlávky Hynek Zdeněk, blesk.cz