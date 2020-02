„Výjezdy se týkají prakticky celého kraje, nejčastěji asi na Znojemsko, Břeclavsko, Brněnsko, Blanensko, méně Vyškovsko a Hodonínsko. Nejčastěji řešíme popadané stromy a tentokrát i na auta, což není úplně obvyklé,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Podle mluvčí společnosti E.ON Martiny Slavíkové na jižní Moravě napáchal vítr největší škody na Břeclavsku. Firma tam řeší problémy s dodávkami elektřiny především v okolí Lanžhotu a Moravské Nové Vsi (3700 domácností) a Velkých Němčic (2500 domácností).

Meteorologové varují dál

Firma eviduje na svém distribučním území 24 poruch na vedení vysokého napětí. Bez dodávek elektřiny je podle mluvčí přibližně 14 500 domácností.

Meteorologové vydali před silným větrem v části Čech a celé Moravy výstrahu. Vítr dnes v nárazech překročí rychlost 65 kilometrů v hodině, může lámat stromy a větve a komplikovat dopravu. Lidé by měli zabezpečit okna i volně uložené předměty. Návštěvníci hor by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií, upozornili meteorologové.

VIDEO: Právník: Zranili jste se na zledovatělém chodníku? Sežeňte důkazy a žádejte odškodnění.