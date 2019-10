Zpět

Rekordní počet min a granátů našli letos pyrotechnici v Bořím lese u Břeclavi. Zneškodnili přes 18 tisíc kusů munice. To je trojnásobek toho, co v předchozích čtyřech letech dohromady. Houbaři mají do neprozkoumaných částí přísný zákaz vstupu.