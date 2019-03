„Pocházím z Šumavy, tam jsme se otužovali v Řezné. A když jsme spadli oblečení do vody, ani jsme se nešli domů převlíkat,“ řekl herec s úsměvem.

Nový se nemohl dočkat

V Šošůvce se mu očividně líbí, našel tady správnou partu. Navíc se dočkal otužileckého křtu, kterého se ujal hlavní pořadatel Andrej Dzuba a Michal Moravec, šéf brněnského oddílu dálkového a zimního plavání TJ Lokomotiva-Ingstav Brno. „Chlapi, urychlete ty serepetičky, já už chci do vody,“ hudral naoko Nový za potlesku stovky diváků.

Počasí nabídlo v neděli 9 stupňů nad nulou, voda měla čtyři a půl. „Loni to bylo přímo ideální, tehdy jsme měli teplotu vody dva stupně Celsia a vzduchu kolem nuly. Že je tepleji nikomu nevadí, my si poradíme,“ dušoval se Dzuba.

Nový stejně jako další tři desítky milovníků ledové lázně strávili ve vodě několik minut. „Krásná voda, báječné místo a hlavně hrozně moc lidí, kteří se jdou koupat,“ nechal se slyšet herec.

délka: 00:57 Video 360p REKLAMA Otužilecká party v Šošůvce: V hlavní roli Pavel Nový, dočkal se i křtu TV Blesk Zdeněk Matyáš

A pro Blesk zavzpomínal i na natáčení Báby z ledu. „Každý si myslí, že když se otužuju, měl jsem to v malíku. Tady se namočíme jednou a jdeme. Jenže při natáčení se třeba šlo do vody třikrát za sebou po patnácti minutách a máte z toho tři čtvrtě hodiny. To už bylo drsnější, ale zase se točilo v teplé zimě, takže jsme to zvládli. Já jsem skaut, tak jsem byl připravený,“ řekl Nový s tím, že Zuzanu Kronerovou v titulní ženské roli připravovali na pobyt v ledové vodě „odborníci.“

A jakou má herec radu pro ty, kdo chtějí s otužováním začít? Je to zcela jednoduché. „Začněte se koupat v létě a pak už jen pokračujte.“

délka: 00:29 Video 360p REKLAMA Pavel Nový po koupeli v Šošůvce TV Blesk Zdeněk Matyáš