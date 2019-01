Aktuální teplota se pohybuje mezi nulou a minus třemi stupni, takže silnice navíc namrzají. Silničáři jsou v terénu s veškerou technikou. Větší problémy mohou být ve vyšších polohách Blanenska a severozápadního Brněnska a také v Bílých Karpatech, kde by se mohlo vytvářet náledí a sněhové jazyky.

Aktuálně jsou uzavřené pro nákladní auta nad 12 tun silnice I/43 mezi Černou Horou a Milonicemi na Blanensku a silnice II/379 mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku. Problémy mají autobusy.

Zpožděné spoje

Hustě sněžit by podle radarů mělo i v následujících hodinách, ustávání srážek se čeká až odpoledne. „Doporučujeme proto věnovat jízdě zvýšenou pozornost,“ uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Zpožděné od pěti do 60 minut jsou kvůli sněžení některé autobusové spoje v celém kraji. Podle informací z deváté hodiny ráno jsou kvůli situaci na silnici I/43 zpožděné spoje linky 301 z Černé Hory do Brna.

Linka 151 jezdí ze Šlapanic do Kobylnic odklonem přes Ponětovice, linka 223 se nedostane do Klepačova a linka 421 z Lukovan do Zakřan kvůli nesjízdné silnici. Linka 423 nezajíždí do Biskoupek, linka 430 nejezdí v úseku Sudice - Rapotice. Linka 445 se nedostane do Lesonic a Moravských Knínic, linka 585 neprojede do zastávky Valtice, bažantnice a linka 621 se zatím nedostane do Holubic.

