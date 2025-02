„Samotné kamélie v Rájci jsou unikátní tím, že zhruba 200 odrůd bylo vyšlechtěných na zámku a nejsou jinde k vidění,“ upozornila kastelánka Zdeňka Kalová.

Skleníky jsou otevřené do 1. března, vždy od středy do pátku a v sobotu od 9 do 15 hodin. Poté ještě v termínu od 7. do 16. března

Ve stejném březnovém termínu na zámku otevřou výstavu s názvem Kamélie v designu. Ta. zavede návštěvníky do zámeckých privátních a hostinských pokojů vyzdobených kaméliemi a živými květy.

„České země byly v průběhu staletí proslulé svými řemeslníky. I proto se správa zámku rozhodla ve spolupráci s pedagogy Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště vybrat návrhy současných mladých designérů a odvážně je postavit vedle časem prověřených předmětů ze sbírek rodiny Salm-Reifferscheidt, která minimálně po dvě století proslula svým vytříbeným vkusem," upozornila kastelánka.

Přezdívka zimní růže

Kaméliové keře pocházejí z lesů východní Asie a pro jejich pěstování je důležitý dostatek světla a teplota do 15 stupňů Celsia. Někdy se kaméliím přezdívá zimní růže proto, že kvetou koncem zimy. Květy mají různé barvy od bílé a krémové po všechny odstíny červené a fialové.