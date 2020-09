„V červenci a srpnu dorazilo neuvěřitelných 30 tisíc osob. Je to stejný počet jako za celý rok 2018,“ libuje si Vlastimil Škrhák, který unikátní expozici založil s manželkou Hanou.

K vidění je 54 zástupců papouščí říše, od nejmenších papoušíčků vrabčích až po majestátní metrové ary. Raritou je, že jako jediná specializovaná zoologická zahrada na světě, odchovává už čtvrtým rokem amazoňany nádherné.

délka: 00:36.63 Video Papouščí zoo v Bošovicích berou po koroně návštěvníci útokem TV Blesk Zdeněk Matyáš

„Letos poprvé máme dvě mláďata, vždy jde o přirozený odchov. Chováme také celkem 6 ze 7 světových druhů papoušíčků. Také u nich jsme dokázali odchovat mláďata,“ prozradil Josef Bojanovský, který má na starosti propagaci zoo. Ta bude otevřená až do 17. listopadu.

První návštěvníci v roce 2011

Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích začala vznikat v roce 2005. Licenci pro činnost získala o tři roky později, první návštěvníky přivítala v létě v 2011. Jejím přirozeným předchůdcem byla Farma Ara, kterou založil Vlastimil Škrhák už v 80. letech 20. století. V současnosti má zoo plochu 500 metrů čtverečních a stovku voliér.

Porodní boom v papouščí zoo: Letos se tu vylíhlo už deset mláďat vzácných opeřenců

Zoo Bošovice je mimo jiné jedinou zoo v Evropě, která vystavuje a chová kogny smaragdové jižní v kolonii. Zdejší mláďata letos na podzim získá i pražská zoologická zahrada pro Rákosův pavilon.

Otevírací doba v Bošovicích je v březnu do 10. do 17.hodin denně. Od dubna do září od 10. do 18. hodin denně. V říjnu a v listopadu pak od 10. až do 17.hodin (do 17. listopadu).