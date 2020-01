„Chovatelům nadělali velké ztráty, někteří z nich přišli i o všechna včelstva,“ řekl Antonín Přidal z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mendelovy univerzity v Brně.

Přesná čísla za celou republiku zatím nejsou k dispozici. Velmi pravděpodobně ale útoky roztočů přinesou zdražení medu. U včel se totiž rozvinula zákeřná varroáza.

Česko je absolutní světová velmoc ve včelařství

V České republice je podle posledních údajů evidováno 778 544 včelstev a 62 498 včelařů. Obě tato čísla jsou rekordní v rámci celé planety! „Nikde na světě není tato dvojkombinace čísel tak vysoká," říká Antonín Přidal z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF Mendelovy univerzity v Brně.

Nejméně včelařů bylo u nás v roce 2008, kdy jich bylo 45 604. Od té doby jejich počet mírně roste, stejně jako počet včelstev na jednoho včelaře. Při posledním sčítání jich bylo více než 12 na včelaře.

„Dohromady to znamená průměrnou hustotu kolem deseti včelstev na kilometr čtvereční, což je zhruba dvojnásobek průměru zemí Evropské unie,“ poznamenal Antonín Přidal.

Včely decimuje varroáza, na úly útočí i virózy

Roztoči způsobují varroázu, na včelí úly útočí také virózy. „Úhyny se dají označit za kritické, ale podobná situace se nestala poprvé. Největším problémem výskytu roztočů i chorob je, že za loňský rok bylo postiženo více oblastí, než tomu bývá v jiných letech," uvedl Přidal.

To nejdůležitější co musí včelaři teď udělat, je omezování množství roztočů ve včelstvech. „Představa, že se náporu ubráníme a že útok zvládneme, je ale mylná. Je to obdobné, jako když se lidé ptají, co dělat proti chřipce. Na to je jediná odpověď. Nenakazit se. A to stejné platí i v tomto případě," nastínil neradostnou situaci.

Včely není možné izolovat. Navštěvují se totiž navzájem, čímž se nákaza ještě více rozšiřuje. Včely je třeba chránit kyselinou šťavelovou a mravenčí.

Před pěti lety uhynula v ČR třetina včelstev

Varroáza v Česku silně udeřila naposledy v roce 2015, kdy podle různých odhadů zahynula až třetina včelstev. Nemoc způsobuje roztoč kleštík včelí, který parazituje na zavíčkovaném včelím plodu i na dospělých včelách. Podíl včelstev bez tohoto roztoče se odhaduje zhruba na třetinu.

Podle nových pravidel včelaři nebudou muset letos včelstva ošetřovat plošně, ale jen v lokalitách, kde se již roztoč objevil.