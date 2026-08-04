Po nehodě dorazil na místo i dědeček dívky. Policisté vymysleli efektivní řešení situace. Dítě nechali přesednout do jeho vozu a se zapnutými výstražnými světly je vedli za sebou. 

Nejprve ale museli najet na dálnici, na nejbližším možném místě se otočit a poté se se zapnutými výstražnými světly proplétat kolonami a křižovatkami až k cíli v Dětské nemocnici. 

Ucpané Brno a překotný porod: Strážníci protáhli maminku na sál za tři minuty

Strážníci se v ucpaném Brně ujali spěchajících manželů ve Vídeňské ulici. Do FN Brno a na porodní sál dorazily obě posádky za pouhé tři minuty.

Naštěstí vše dobře dopadlo a holčičku si po příjezdu převzali zdravotníci. „Dědeček policistům za jejich pomoc poděkoval a s úsměvem i viditelnou úlevou poznamenal, že to byla opravdu pořádná jízda,“ shrnul policejní mluvčí Petr Vala.

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Policisté v Brně pomáhali s převozem holčičky do nemocnice
Zdroj: Policie ČR
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Asistence policie pomohla rychle převézt holčičku na vyšetření do nemocnice.
Asistence policie pomohla rychle převézt holčičku na vyšetření do nemocnice.
Autor: Policie ČR