Po nehodě dorazil na místo i dědeček dívky. Policisté vymysleli efektivní řešení situace. Dítě nechali přesednout do jeho vozu a se zapnutými výstražnými světly je vedli za sebou.
Nejprve ale museli najet na dálnici, na nejbližším možném místě se otočit a poté se se zapnutými výstražnými světly proplétat kolonami a křižovatkami až k cíli v Dětské nemocnici.
Naštěstí vše dobře dopadlo a holčičku si po příjezdu převzali zdravotníci. „Dědeček policistům za jejich pomoc poděkoval a s úsměvem i viditelnou úlevou poznamenal, že to byla opravdu pořádná jízda,“ shrnul policejní mluvčí Petr Vala.