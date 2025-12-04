Drama se odehrálo ve středu odpoledne. K dívce a jejímu štěněti přiběhla trojčlenná smečka, která na štěně začala štěkat a dorážet. „Pak podle slov mladé ženy, jeden zaútočil a způsobil retrívrovi krvácivé rány na zadní noze,“ řekla mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
Dívka se ho snažila statečně chránit a útočící bestii dostat z dosahu štěněte. To ho ale nezastavilo a pokousal do krve i mladou ochránkyni. Přivolaní strážníci rychle vypátrali majitele (32) agresivních psů.
„Strážníkům vysvětlil, že mu zvířata utekla ve chvíli, kdy s vozíkem vycházel brankou ze své zahrady. Všechny přítomné ujistil, že jsou psi očkovaní,“ pokračovala mluvčí strážníků s tím, že aktuální vyšetření od veterináře bude muset doložit ve správním řízení úředníkům a nemine ho ani další postih.
VIDEO: Agresivní pes pokousal chodce, zkrotl až pod pistolí strážníka.
