K napadení ženy (71) a jejího menšího teriéra došlo v Prostějovské ulici. „Seniorka měla pokousané obě ruce, ze kterých ji tekla krev, do příjezdu záchranářů jí strážníci poskytli první pomoc,“ uvedla jejich mluvčí Markéta Skřivánková.



Dva případy po sobě

Zatímco ji ošetřovali, seniorka strážníkům vylíčila, že bránila svého psíka, do kterého se zakousl volně pobíhající cizí pes. „Bohužel ale nešlo o jediný takový případ. Vzápětí podobnou zkušenost strážníkům popsala i žena (49),“ pokračovala Skřivánková.

I ji napadlo stejné zvíře ve vedlejší ulici, když venčila svého psa. „Ona naštěstí vyvázla s pohmožděninami, její poraněný čtyřnohý mazlíček ale skončil v péči veterináře,“ upozornila mluvčí strážníků.



Pejsek je v útulku

Mezitím se našel odvážlivec, který agresivního křížence odchytil. „Když ho strážníci předávali dvaadvacetileté majitelce, přiznala, že jí před chvílí utekl z bytu. Hlídka pojala podezření ze spáchání trestného činu a případ předala policistům,“ dodala Skřivánková.

Seniorku mezitím odvezli zdravotníci do nemocnice. Ještě než odjela sanitkou, souhlasila, že jejího poraněného psa odvezou strážníci do útulku městské policie, kde zůstane do té doby, než si ho jeho majitelka vyzvedne.



