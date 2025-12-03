Přivolaná hlídka strážníků rychle zjištila, že nezvaného hosta nepostihly žádné zdravotní problémy. Za vším byl alkohol. Muže vyzvala, aby opustil soukromý pozemek. Jenže to se ukázalo jako velký problém.
„Evidentně opilý muž připustil, že má kvůli velkému množství vypitého alkoholu problémy s chůzí,“ uvedla mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.
Přiznal, že má u sebe zbraň
Dechová zkouška odhalila, že vetřelec má v sobě v dopoledních hodinách 1,7 promile. Při čekání na sanitku, která měla muže odvézt na záchytku, došlo k zápletce. Flamendr přiznal, že má u sebe legálně drženou zbraň včetně šesti nábojů!
„Vzhledem k jeho silné opilosti strážníci na nic nečekali a s poučením, že porušil zákon o zbraních, Brňana vyzvali, aby jim zbraň vydal," dodala mluvčí. Ukázalo se, že jde o flobertku, její držení podléhá ohlášení.
Epilog neobvyklého případu obstaral odvoz opilce na záchytku. Zbraň si převzala státní policie, které bude mít Brňan po vystřízlivění co vysvětlovat.
