Tajemným zlodějem se policisté zabývají od konce října. „Využil situace, kdy mladá žena stoupala po schodišti a měla plné ruce. Šel v těsné blízkosti za ni, při tom jí nenápadně prohledal kapsy kabátu a odcizil mobilní telefon v hodnotě téměř pětadvaceti tisíc korun,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka.

Sebrali peněženku, hned je lapli! Strážníkům šli rovnou do náruče

Dvojice mladíků (25 a 24) okradla v podchodu pod brněnským hlavním nádražím muže (40) o peněženku a čokoládu.
Gaune byl tak obratný, že si cestující krádeže vůbec ani nevšimla. Že nemá mobil, zjistila až ve vlaku. „Na následně zajištěných kamerových záznamech nalezli policisté samotnou krádež a znaji tak podoba zloděje,“ pokračoval mluvčí policie.
Video
Video se připravuje ...

Zloděj okradl v Brně na Hlavním nádraží o mobil ženu, aniž by si toho všimla (listopad 2025). Policie ČR

Zloděj zřejmě netuší, že ho natočilo víc kamer, než má běžný televizní štáb. Nyní si ho tak může prohlédnout veřejnost. „Pokud muže poznáváte, volejte na linku 158,“ vyzval Chaloupka veřejnost ke spolupráci.

Fotogalerie
12 fotografií
Zloděj okradl ženu na brněnském hlavním nádraží, aniž by si toho všimla.
Zloděj okradl ženu na brněnském hlavním nádraží, aniž by si toho všimla.
Autor: Policie ČR