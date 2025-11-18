Tohle rozhodně nebyl cestující! Policisté pátrají po muži z kamerového záznamu, který okradl ženu na brněnském Hlavním nádraží. Na záběrech je vidět, jak procházel podchodem, pak náhle prudce změnil směr, dostihnl svou oběť, kterou připravil o mobil, a vzápětí odešel úplně jiným směrem, než původně zamýšlel.
Tajemným zlodějem se policisté zabývají od konce října. „Využil situace, kdy mladá žena stoupala po schodišti a měla plné ruce. Šel v těsné blízkosti za ni, při tom jí nenápadně prohledal kapsy kabátu a odcizil mobilní telefon v hodnotě téměř pětadvaceti tisíc korun,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka.
Gaune byl tak obratný, že si cestující krádeže vůbec ani nevšimla. Že nemá mobil, zjistila až ve vlaku. „Na následně zajištěných kamerových záznamech nalezli policisté samotnou krádež a znaji tak podoba zloděje,“
pokračoval mluvčí policie.
Zloděj okradl v Brně na Hlavním nádraží o mobil ženu, aniž by si toho všimla (listopad 2025). Policie ČR
Zloděj zřejmě netuší, že ho natočilo víc kamer, než má běžný televizní štáb. Nyní si ho tak může prohlédnout veřejnost. „Pokud muže poznáváte, volejte na linku 158,“ vyzval Chaloupka veřejnost ke spolupráci.
Autor: Policie ČR