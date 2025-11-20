Nutno říci, že bývalá manželka měla už před sňatkem určité indicie, podle kterých mohla tušit, že má Mika k páchání zločinu blízko. „Brala si ho v zastoupení (výjimečný stav, kdy jeden z novomanželů je zastoupen kvůli své nepřítomnosti náhradní osobou – pozn. red.), protože byl v tu dobu ve výkonu trestu,“ upozornila soudkyně Dana Kancírová.
Neumí se chovat
„Výkon trestu se stal v podstatě jeho druhým domovem. K dnešnímu dni byl 22 krát odsouzen v ČR a čtyřikrát v Německu. Neumí se přijatelně chovat,“ zdůraznila soudkyně. Krajský soud v Brně rozhodoval bez jeho přítomnosti. Rozsudek je i tak pravomocný.
Nynější dva roky, ke kterým ho odsoudil Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, se mu ale přesto zdály příliš. a odvolal se. S tím ale nesouhlasil státní zástupce, který upozornil, že šlo o souhrnný trest nejen za zločin týrání a přečin vydírání, ale i za podvody spáchané na Karlovarsku a Chebsku. Týrání manželky mu tak zvýšilo pobyt ve vězení „jen“ o 15 měsíců.
