„Mohu uvést, že náš útvar provádí dnešního dne v Jihomoravském kraji úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
„Policisté jsou tady od rána, ale více k tomu nevím a nemohu ani říct,“ řekl jeden z pracovníků blanenské pobočky zmíněné krajské organizace, která má na starosti údržbu a rekonstrukce silnic v majetku Jihomoravského kraje.
„Policii České republiky poskytujeme maximální součinnost, více informací v tuto chvíli nemůžeme poskytnout,“ řekla webu mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová.
Nikdo nic neví
Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) na dotaz webu ohledně zásahu nedokázal reagovat, protože o něm neví. Vedoucí blanenské pobočky i ředitel celé příspěvkové organizace mají telefon nedostupný.
„Je to pro mě nová skutečnost. Nenapadá mě, čeho by se to mohlo týkat, zatím mě nikdo ani nekontaktoval," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha Crha, který je i starostou Blanska.