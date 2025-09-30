„Státní zástupce podal ve věci ovlivňování veřejných zakázek na opravu městských bytů v Havířově obžalobu na sedm fyzických osob a tři právnické osoby,“ uvedl pro iROZHLAS.cz dozorující státní zástupce Vojtěch Pospíšil. Obvinění působili ve společnosti Městská realitní agentura Havířov, která spravuje 7678 bytů.
Trestná činnost měla podle něj probíhat nejméně od února 2019 do dubna 2023. „Obžalovaným je kladeno za vinu, že zjednali neoprávněnou výhodu předem vybraným subjektům při zadávání veřejných zakázek v celkovém objemu téměř 72 milionů korun. Těmto vybraným subjektům byly předem známy předpokládané ceny veřejných zakázek, zatímco další subjekty záměrně podávaly nadsazené nabídky,“ popisuje žalobce.
Havířov přišel o miliny
Tím měla podle něj vzniknout Havířovu škoda převyšující devět milionů korun. „Za sjednání těchto výhod byly poskytnuty peněžní úplatky a jiné majetkové výhody v celkové výši nejméně 5,5 milionu korun,“ dodal.
Obvinění padla už na jaře 2023. Tehdy elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili v kauze šest lidí. Na podzim 2024 pak kauzu rozšířili ještě o další osobu a zmíněné tři firmy.
V polovině letošního září pak policisté otevřeli i druhou větev bytové kauzy. Ta zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovského hnutí ANO, které ve městě vládne. Mezi stíhanými figuruje třeba i současný havířovský primátor Ondřej Baránek (ANO) či havířovský a moravskoslezský zastupitel Róbert Masarovič, který působí i jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury.
