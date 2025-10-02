Policisté předali svá zjištění státnímu zastupitelství. „Jedná se o veřejné zakázky, u nichž byla v každém jednotlivém případě při zahájení zadávacího řízení předpokládaná hodnota ve výši do deseti milionů korun bez DPH. Souvisí s případem zadávání veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji," řekl olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
Podle mluvčí krajských silničářů Moniky Švehlová je z pětice obviněných jen část zaměstnanců Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Přesný počet neuvedla.
Nikdo nic neví
Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) na dotaz webu ohledně zásahu nedokázal reagovat, protože o něm neví. Vedoucí blanenské pobočky i ředitel celé příspěvkové organizace mají telefon nedostupný.
„Je to pro mě nová skutečnost. Nenapadá mě, čeho by se to mohlo týkat, zatím mě nikdo ani nekontaktoval," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha Crha, který je i starostou Blanska.
