Podvečerní klid v Lipově narušil mladík, který usedl za volant černého smartu a rozhodl se, že policejní pokyn k zastavení neuzná. Jakmile se za ním rozsvítily majáky, šlápl na plyn a začala zběsilá honička.
„Do pronásledování se zapojily i další hlídky a v průběhu stíhání došlo dokonce ke střetu s jedním služebním vozidlem,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Chyběl mu mentor
Stíhání skončilo ve Vracově. „Tam policisté využili takzvaný PIT manévr, díky němuž se podařilo automobil zastavit. Řidič sice ještě utekl po svých, ale s pomocí svědků byl krátce nato dopaden,“ pokračoval mluvčí policie.
Mladíček sice nebyl pod vlivem alkoholu, ani drog, přesto moc dobře věděl, že mu řidičské oprávnění není k ničemu. „Vyšlo najevo, že kvůli nízkému věku může řídit jen za přítomnosti mentora, a ten u něj v autě neseděl,“ vysvětlil Vala.
Při PIT manévru policejní vůz narazí do boku pronásledovaného a „vytlačí“ ho mimo silnici nebo způsobí jeho otočení, čímž ukončí nebezpečnou honičku.
Sotva ho dostal, přijde o něj
Nerozvážného mladíka nyní čekají velké problémy. O řidičský průkaz přijde zcela určitě. Jestliže si tak bude chtít ještě zazávodit, bude muset usednout pouze k herní konzoli. V opačném případě by mu totiž reálně hrozil nástup do vězení, a tam by se mohl „prohánět" maximálně po cele, a to ještě a po svých.
Policisté nyní hledají svědky. „Uvítáme hlavně záznamy na palubních kamerách. Zároveň vyzýváme každého, kdo mohl být nebezpečnou jízdou ohrožen, aby kontaktoval linku 158,“ dodal mluvčí policie.