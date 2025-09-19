Ke srážce došlo v místní části Kývalka. „Příčinu vzniku nehody zjišťujeme. Dopravní komplikace nejsou, místo nehody lze objíždět přes místní komunikaci," řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Vážně zraněný pacient zemřel i přes snahu záchranářů jej oživit. „Středně těžce zraněného pacienta záchranáři převezli do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, druhého lehce zraněného do Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích,“ dodala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.
Senioři na elektrokoloběžkách
Od pondělí přišlo o život na jihomoravských silních už pět osob. U Jiříkovic na Brněnsku v pondělí zemřel zrhuba osmdesátiletý muž, ve středu pak v Letovicích senior (†90), oba jeli na elektrokoloběžkách a srazilo je auto.
V úterý se u Pohořelic na Brněnsku střetl osobní vůz s dodávkou, řidič osobáku nepřežil. Ve čtvrtek také při nehodě osobního auta s dodávkou zemřel muž za volantem osobáku na silnici spojující Šardice a Svatobořice-Mistřín na Hodonínsku. Podle všeho riskantně předjížděl v nepřehledné zatáčce.
VIDEO: Při tragické nehodě na Slovensku vyhasly tři životy
Při tragické nehodě na Slovensku vyhasly životy tří mladých lidí, přežila jedna spolujezdkyně (21). TV JOJ
Při tragické nehodě na Slovensku vyhasly životy tří mladých lidí, přežila jedna spolujezdkyně (21). TV JOJ