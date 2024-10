Tomáš M. dostal kvůli stávce soudních zaměstnanců informaci o jednání teprve v pondělí a soud tak potřeboval k zahájení líčení jeho souhlas. Ten neudělil. Přestože ho do soudní síně přivedla eskorta, nedovolil zahájení líčení s tím, že je nachlazený a předvolání nedostal v řádné lhůtě. Soudní tribunál se tak bude muset sejít ještě jednou...

Od prvoinstančního soudu vyfasoval Tomáš M. trest 7,5 roku ve věznici s ostrahou. A to se mu zdá moc, když peníze nestačil vůbec ani utratit. „Odvolání proti rozsudku podal jeho obhájce,“ potvrdila Blesku státní zástupkyně.

Tomáš M. se vydal 16. června do brněnských Žabovřesek na čerpací stanici, jak do bankomatu. Po obsluhující ženě žádal vydání tržby. „Když to odmítla, přeskočil prodejní půl a ohrožoval ji s nožem v ruce,“ řekla k případu mluvčí policie Andrea Cejnková.

Video Video se připravuje ... Lupič s nožem přepadl obsluhu pumpy: Prachy si užíval jen 20 minut Policie ČR

Když ji obral o tržbu, okamžitě zalarmovala policii. Policisté s podrobným popisem rozjeli pátrací akci za pomoci strážníků a Dopravního podniku.

„Na linku 158 brzy na to telefonoval řidič trolejbusu, který poznal hledanou osobu a uvedl i směr jejího dalšího pohybu. Výtečník tak skončil v poutech pouhých dvacet minut po loupeži v Masarykově ulici,“ upřesnila Cejnková.