Štír

Po pravdě řečeno nejste ve své kůži a necítíte se odpočatě. Jenomže to není důvod k tomu, abyste kolem sebe kopali jako malé děti. Pokud se dostanete do partnerské hádky, držte se zpátky. Nevyvolávejte zbytečné problémy a nedělejte si to ještě horší.