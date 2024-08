Celý výjev přitom na vlastní oči sledovali policisté, kteří na „zrádném“ místě měřili rychlost. „Řidič v místě se sníženou rychlostí doslova vletěl do pravotočivé zatáčky, přičemž dostal smyk, vjel do protisměru a následně havaroval do silničního příkopu,“ popsal výjev policejní mluvčí Petr Vala.

V březnu na místě zemřel spěchající řidič

Nehodu odnesly jen plechy, i tak šofér neujde postihu. Na sedmdesátce si to totiž hasil 103 kilometrů v hodině. Měřený úsek je mezi motoristy obávaný. V březnu tady zaplatil životem neopatrné předjíždění a čelní srážku s protijedoucím vozem riskující řidič (†30).

„Řidičům připomínáme, že mokrá vozovka může být při neopatrné jízdě velmi zrádná. Základem je přizpůsobit styl jízdy aktuálním podmínkám a stavu vozovky. Obecně lze říci, že za mokra je třeba zpomalit a vyhnout se prudkému zatáčení,“ shrnul policista, jak se nedostat do nepříjemností.