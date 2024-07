Štír

Pokud plánujete zahradní party nebo vyrážíte na oslavu, nebude to nic pro vás. Sice se rádi bavíte, ale budete žárlit na partnera. Zatímco on bude v obležení zajímavých lidí, vy zůstanete na ocet. Dnes se vám nechce řešit nic zásadního, ale stejně na to dojde.