V roce 2006 zavraždil Tomáš Rada (39) po hádce kamaráda, jeho tělo hodil do Vranovské přehrady. Vyfasoval 13 let v base, jen před několika měsíci se vrátil na svobodu. Jenže sekat latinu nedokázal, za loupež skončil znovu u soudu. Proti 2,5 letům vězení se odvolal ke Krajskému soudu v Brně. Neúspěšně.

Vražedný útok z roku 2006 šokoval i otrlé. Podle soudního znalce oběť zemřela po několika ranách kladivem či palicí do hlavy, případně po četných kopancích pevnou botou.

Rada si část trestu odseděl a byl pak podmíněně propuštěn. Jenže dobrotu nesekal, do vězení se vrátil a musel si odsedět celých 13 let. Na svobodu vyšel loni v březnu.

V létě pak v jedné z brněnských ulic přepadl chodce. Chytil ho za mikinu a křičel na něj, „co mu to prodal za sra*ku“. Když se napadený bránil, že neví, o co jde, dostal pořádnou "nakládačku". Rada ho několikrát udeřil, vysypal jeho věci na zem a část si nechal. Napadený se spasil útěkem na služebnu strážníků.

Už to prý nikdy neudělá

Městský soud v Brně poslal lotra na 2,5 roku do vězení. Ten se ale odvolal, prý by ho případná podmínka mohla napravit. „Lituju toho a už se to nebude opakovat,“ dušoval se podle serveru novinky.cz před odvolacím senátem.

Soudci ale nechtěli o podmínce ani slyšet. „Obžalovaný se krátce po propuštění z výkonu dopustil další násilné trestné činnosti. Uložený trest se nám naopak jeví jako nepřiměřeně mírný. Jako správný bychom brali trest mezi třemi a čtyřmi roky vězení. Jenže zpřísnit trest už nemůžeme z důvodu absence odvolání státního zastupitelství,“ vysvětlila soudkyně Halina Černá, když odvolání smetli ze stolu.

