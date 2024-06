„Konzultujeme to s právním expertem. Podle nás jsou stále ve hře kroky, kterými lze dosáhnout obnovy procesu. Upozornit na nějaké procesní věci," řekl Tomáš Ščuka z organizace Romani hub.

„Státní zástupce se neodvolal a následně dal vyjádření, že šlo o komplikovanou právní otázku institutu nutné obrany. Už to upozorňuje na objektivní důvod proto, aby došlo minimálně k přezkumnému řízení," dodal.

Právní expert má podle něj říct, jestli je možnost žádat o obnovu, nebo došlo ke zmeškání zákonné lhůty. V případě, že budou možné další právní kroky, romská komunita podle Ščuky zvažuje i to, že by se případně i podílela na nákladech na obnovu řízení.

Muž (37) původem z Ukrajiny po opakovaném napadení poblíž tramvajové zastávky nožem po zranil tři lidi, kteří skončili v nemocnici. Jeden z nich, Nikolas Z. (†23), později v nemocnici zemřel.

Záhy po mladíkově smrti se částí romské komunity začala šířit nenávist vůči Ukrajincům. Událost z loňského 10. června také vyvolala v Brně nepokoje.

Z vraždy nutná obrana

Státní zástupce Petr Bejšovec původní hodnocení coby vraždu změnil na zabití a ublížení na zdraví. Pro Romana R. žádal trest kolem pěti let vězení.„Dospěl jsem k závěru, že jsou naplněny podmínky pro to, že mohl jednat ve značném rozrušení a v obavách. To jsem akcentoval ve své závěrečné řeči a návrhu," řekl Bejšovec. Ke změně sáhl po posudcích znalců o psychickém stavu cizince v době napadení. Ukrajinec, který bodl Nikolase (†23), je definitivně nevinný! Hrozilo mu 18 let za vraždu

Nutná obrana

Obhájce Romana R. žádal zproštění obhajoby. „Obrana mého klienta byla přiměřená útoku, kterému čelil. Jak jinak by se měl obyčejný člověk v takové situaci bránit?," řekl obhájce Martin Halahija.

Senát v čele se soudkyní Ditou Řepkovou dal obhajobě za pravdu. „Nešlo o trestný čin, byly naplněny všechny znaky nutné obrany," konstatovala letos v březnu po verdiktu Řepková Zároveň upozornila, že někteří svědkové ze strany oběti u soudu lhali a popisovali incident jako útok cizince nožem na trojici mladíků.

