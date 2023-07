Štír

Nenechte nic náhodě a začněte na sobě pracovat. Po pravdě řečeno, máte co dohánět. Vztah s nadřízeným není nejlepší, a proto mu urychleně předveďte, že to myslíte ve stávajícím zaměstnání vážně. Byla by velká škoda přijít o dobrou reputaci a poškodit se.