Když se policisté za vozem otočili, šofér si to namířil do jednosměrky. To už hlídka zapnula výstražné znamení s nápisem STOP, jenže muž za volantem se rozhodl dupnout na plyn. O kus dál na Rostislavově náměstí zastavil a vzal nohy na ramena.

Ukryl se pod autem

„Po chvíli se hlídce ztratil z dohledu, ovšem netrvalo dlouho a muži zákona podezřelého vypátrali schovaného pod jedním ze zaparkovaných vozidel,“ uvedla policistka Andrea Cejnková. Poblíž se našel nůž zvaný motýlek a injekční stříkačka s bílou krystalickou látkou.

Bez řidičáku a zfetovaný

„Uprchlík“ skončil v poutech. Hlídce nakonec vysvětlil, proč mě l na spěch, i doznal, že chtěl uprchnout. „Až do září letošního roku má zákaz řízení všech motorových vozidel, navíc užil před jízdou drogy, což následně prokázal i orientační test,“ shrnula mluvčí.

Mladý muž putoval rovnou do policejní cely. Bude se zodpovídat nejen z dopravních přestupků, ale i z trestných činů. Reálně mu tak hrozí pobyt za mřížemi.

VIDEO: Zfetovaný řidič ujížděl od Brna až ke Znojmu