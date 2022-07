Panna

Milé Panny, z minulého období si s sebou nesete úspěch, zdravou dravost a vytrvalost. Dalo by se říci, že patříte k nejsvědomitějším pracovníkům firmy. Do toho si velmi rozumíte s kolegy, kteří jsou rádi za to, že jim vždycky v nouzi podáte pomocnou ruku.