Lev

Nedělní klid je pro vás svátost. V tento den nic neděláte a odpočíváte. Jenomže teď to bude maličko jinak. Zachovejte si nadhled a nepouštějte se do zbytečné hádky. Jenom byste se stresovali a nic dobrého by to nepřineslo. Ukořistěte pro sebe čistou mysl.