Řadě šoférů z Tišnovska a Kuřimska směřujících ve čtvrtek ráno do Brna pořádně zavařil nepozorný penzista (86). Za volantem renaultu vjel totiž na výpadovce poblíž obchodní zóny v Hradecké ulici do protisměru. Velmi nebezpečný manévr skončil po sto metrech srážkou s osobním automobilem Mini Cooper, který řídila řidička (56).

Oba šoféři se při čelním střetu zranili, záchranáři je dopravili do nemocnice. „Viník nehody přiznal, že se zmýlil při odbočování do obchodního centra a vjel do protisměru,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

V končící ranní dopravní špičce zůstala silnice několik desítek minut neprůjezdná, okamžitě se tvořily kolony. Celá nehoda bude mít dohru i pro další motoristy. Ignorovali totiž záchranářskou uličku, za přestupek mohou očekávat pokutu.

S jedním promile riskantně předjížděl

O hodinu dříve se bouralo také mezi Čebínem a Kuřimi, kde se střetla hned čtveřice aut. Viníkem se stal opilý cizinec (51) předjíždějící kolonu. „Protijedoucí řidič kamiónu ve snaze zabránit střetu vjel na krajnici a havaroval do příkopu. Bezohledně jedoucí šofér, který měl v dechu téměř jedno promile, ještě naboural další dva automobily,“ popsal mluvčí.

Během vyšetřování a vyprošťování náklaďáku zůstala silnice neprůjezdná. Doprava na objízdné trase přes Moravské Knínice kolabovala. Plynulý průjezd se podařilo obnovit až před polednem.