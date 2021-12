„Hrozně mě to naštvalo. Ještě jsem se nesetkal s takovou drzostí, jakou si dovolili tito tři muži. Vykrást náš dům nad ránem, když jsme byli všichni doma a spali. Nejde o to, že něco vzali, co jim nepatří. Pro mě je to narušení našeho soukromí, navíc jsou tady i malé děti,“ svěřil se Luboš Blesk.cz.

První zloděj vzal maso

K domu dorazil před 6. hodinou ranní nejprve muž chodící o berlích. Nejspíš páčidlem si otevřel vchodové dveře, v přízemí sebral dva kilogramy kuřecího masa. „To měli sousedé nachystané na večeři,“ kroutí hlavou Luboš.

První zloděj odešel, zatímco jeho dva komplicové čekající v autě, si dali na čas. K Schrámkům zamířili o půl hodiny později, jenže zámek ve dveřích byl nad jejich síly. „Tak se vrátili pro muže s berlemi, který jim otevřel a vrátil se do auta,“ popisuje v pořadí druhý vpád nezvaných hostů.

S dvojicí zmizelo několik věcí včetně drobné elektroniky. Kuriózně v domě spalo celkem osm osob. V přízemí v pronajatém bytě dva muži, v patře Lubošův bratr s manželkou a nahoře Luboš se svou rodinou. Zloději měli i štěstí, pánové z pronajatého přízemí totiž vstali do práce jen pár minut po jejich odchodu.

Kamery vše odhalily

Poškození na vstupních dveřích a absence několika věcí přiměla Luboše, aby se v neděli odpoledne se sousedem podívali na záznamy z kamer. A nestačili se divit. „Teprve pak nám došlo, že nešlo jen o pokus o vloupání, oni se tady regulérně pohybovali. Hned jsme se obrátili na policii,“ řekl Luboš Schrámek.

Celou věc zveřejnil na sociálních sítích. „Jde mi o to informovat sousedy a obyvatele Černovic, aby si dali pozor, protože se nám tu potulují nekalé živly. A pokud se díky tomu objeví i nějaké zásadní informace k těm třem návštěvníkům, určitě to pomůže i při policejním vyšetřování,“ uzavřel Luboš.

