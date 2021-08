Okresní soud v Hodoníně poslal letos v dubnu muže do vězení, jenže ten se s tím nesmířil a podal odvolání. „Já to neudělal,“ dušoval se Vašek u odvolacího senátu Krajského soudu v Brně.

Obhajoba: Nevěrohodná oběť

Jeho obhájce Luboš Vymazal poukázal mj, na to, že oběť žhářského útoku nedokázala útočníka věrohodně popsat. V krvi měl Josef V. 1,9 promile, navíc špatně vidí. „Poškozený V. nejprve řekl, že to byl Vašek. Při dalších výpovědích už nedokázal říci, zda se jednalo o mého klienta. Neustále upravoval výpověď," upozornil obhájce s tím, že odvolací senát by měl přihlédnout k pochybnostem ve prospěch obžalovaného.

Soud nakonec odvolání Vaška zamítl. Přihlédl ke svědectví dispečera Českých drah a zasahujících policistů i ke znaleckému posudku z psychiatrie. Ten označil útočníka za osobu se smíšenou poruchou osobnosti, často s paranoidními představami, uživatele drog a alkoholu.

Navíc přihlédl i k faktu, že Roman Vašek nebyl u soudu poprvé. V listopadu 2020 mu okresní soud vyměřil jiný trest kvůli výtržnictví. Pravomocně potvrzený pětiletý pobyt v base si odpyká ve věznici s ostrahou.

