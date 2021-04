Štír

Druhá polovina týdne bude profesně vyrovnanější a případným úkolům se směle postavíte. Stále děláte drobné chybičky, ale to šéfovi nevadí. Hlavně, že se zapojujete do dění ve firmě, právě to šéfovi vadilo. Povinnostem nepropadejte a také relaxujte.