Marná jsou varování kriminalistů, kteří upozorňují, že pro zkušené zloděje je hračkou objevit skříše s nezanedbatelnou hotovostí. Nejčastěji zamíří do skříni, šuplíků či knihoven. Stejně tak dopadl i nejnovější případ.

Zloděj stačil utéct

„Přestože ho seniorka při činu vyrušila, stihnul bleskově zmizet. Marně skončila i policejní pátrací akce se služebním psem,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. K dovršení všeho okradená důchodkyně ani nedokázala muže popsat.

„Případ je prošetřován pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody. V případě dopadení mu v době nouzového stavu hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi,“ upozornil policista.

Co radí policie

Hodonínští kriminalisté upozorňují, že v krátké době evidují v regionu už desítku vloupání do obydlí. „Velké částky a cennosti patří minimálně do domácího trezoru. V opačném případě je lépe hotovost raději ukládat na účet a drahocennosti do bezpečností schránky v bance. V případě seniorů mohou s vyřizováním těchto věcí pomoci členové jejich rodin. Taktéž je vhodné mít své hodnotné věci vyfotografované, aby při případném odcizení mohly snímky pomoct policistům s jejich identifikací,“ zdůraznil Petr Vala.

VIDEO: Penzisté, pozor! Takhle vás okrádají drzí zloději a podvodníci. délka: 00:50.28 Video Penzisté, pozor! Takhle vás okrádají drzí zloději a podvodníci Policie ČR