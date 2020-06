Zpět

na

Čtyři bonboniéry pronesla z obchodu bez zaplacení žena (54) v Brně. Měla ale smůlu, všiml si jí pozorný strážník, který ji okamžitě usvědčil z krádeže. Vytočil tím zlodějku do běla. Požadovala, aby lidé jako on, do obchodu vůbec nechodili!