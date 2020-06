Vyhazuje odpadky z popelnic, vytrhává záhony, nebo „řídí“ dopravu na křižovatce. Břeclav si neví rady s nezvladatelným bezdomovcem. Uložené pokuty klidně hází do koše. Ví, že je nikdo z něj nevymůže.

„Jen v těchto dnech odnesl kolo, které si jeho majitel zamkl ve stojanu na náměstí. Udělal velký nepořádek když „recykloval“ už dříve vytříděný odpad, „řídil“ dopravu na křižovatce, kde byl nebezpečný nejen pro řidiče, ale i sám sobě a zřejmě nebyl spokojen s prací zahradníků. Protřídil totiž záhony květin,“ vypočetla mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.



Dělá to schválně

Bezdomovec si přitom dává pozor, aby nespáchal trestný čin, ale jen přestupek. Vězení mu tak nehrozí. „Jde o schválnosti a zlomyslnosti. Naše možnosti jsou jen omezené. Můžeme mu uložit pokutu a dát do správního řízení,“ vysvětlila mluvčí strážníků.

Jenže ty starší muž bez střechy nad hlavou ignoruje. Případné exekuce se nebojí, exekutor mu totiž nemá co vzít.



délka: 01:21.32 Video Bezdomovec v Břeclavi vytrhal záhony v centru města. Městská policie Břeclav

Renomovaný právník Jan Černý radí, aby se do situace zapojila břeclavská radnice. „Jedinou schůdnou cestou v tomto případu je, podat podnět k soudu na omezení jeho svéprávnosti,“ radí Černý. Pak by jej šlo umístit do psychiatrické léčebny.