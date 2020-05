Vlak typu railjet se s vozem střetl před půl desátou dopoledne. Podle předběžného zjištění policie si řidič přes slunce nevšiml výstražného světla a vjel do kolejiště. Nestihl ale vyjet, protože se zavřely závory.

„Řidič z vozu vystoupil a vlak z části do vozu narazil a odsunul jej,“ uvedla mluvčí policie Lenka Koryťáková. Doplnila, že muže záchranná služba převezla do nemocnice, jeho zranění by ale neměla být nijak vážná.

Škoda na voze je podle Koryťákové předběžně odhadnuta na 30 000 korun, na vlaku asi 50 000 korun. Ve vlaku cestovalo osm desítek lidí, nikdo z nich nebyl zraněný.

délka: 00:16.93 Video Dodávka uvízla na přejezdu, narazil do ní vlak Policie ČR

Provoz byl v místě přerušený, v 11.30 začaly vlaky jezdit po jedné koleji. Omezení v místě trvalo do 13 hodin, opatření se dotklo šesti rychlíků a sedmi osobních vlaků. Místo dvou osobních vlaků mezi Skalicí nad Svitavou a Letovicemi vyjely autobusy.