Blíženci

V hlavě máte tolik myšlenek, ale miláčkovi se prostě žádný z vašich nápadů nelíbí. Prý jsou obyčejné a on prahne po něčem nevšedním. Dejte si od všeho na chvíli pauzu a ujasněte si, co vlastně partner požaduje. Nakonec to přijde samo.