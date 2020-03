Štír

První jarní měsíc vám přinese pár překvapení. To největší vás naprosto dostane - pochopíte, kde je v životě vaše místo a kdo je ochoten při vás stát až do konce vašich dnů. Není to však třeba zvlášť dramatizovat. Žijte dál naplno a budete šťastní.